Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе Лапорта из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о возможном уходе полузащитника Коула Палмера и защитника Эмерика Лапорта.

«Уход Лапорта? Мне нечего сказать, вы должны задать этот вопрос ему самому и клубу. Что касается Палмера, то я не думаю, что он будет отдан в аренду. Он либо останется в «Манчестер Сити», либо будет продан», — цитирует Гвардиолу журналист Саймон Байковски.

Сообщалось, что Лапорт не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В минувшем сезоне АПЛ 29-летний француз провел 12 матчей АПЛ, не отметившись результативными действиями.