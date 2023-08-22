Гвардиола перенес операцию из-за болей в спине и пропустит около месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перенес операцию из-за проблем со спиной, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист будет доступен после паузы на матчи сборных в сентябре. Операция, вызванная сильными болями в спине, будет проведена в Барселоне. Реабилитацию Гвардиола проведет там же.

«Все в «Манчестер Сити» желают Пепу скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его скорого возвращения», — сказано в заявлении клуба.

Руководить командой на время отсутствия главного тренера будет ассистент Хуанма Лильо.