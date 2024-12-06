Гвардиола поделился размышлениями о возможной замене Де Брейне после его ухода

Сегодня, 22:30
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как он планирует заменить капитана команды Кевина Де Брейне после его ухода из клуба.
Контракт 33-летнего бельгийца рассчитан до лета 2025 года. «Горожане» пока не пришли к новому соглашению с игроком. Ранее сообщалось, что Де Брейне может продолжить карьеру в одном из клубов холдинга City Football Group, который принадлежит владельцам «Манчестер Сити».
«Есть игроки, чье наследие в «Сити» будет вечным. Будет нелегко его отпускать [Де Брейне]. Но когда настанет момент ухода, мы должны будем как-то справиться с этой ситуацией», — цитирует Гвардиолу City Xtra на своей странице в соцсетях.
Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В составе клуба он стал 6-кратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл ряд других трофеев.