Гвардиола поделился размышлениями о возможной замене Де Брейне после его ухода

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как он планирует заменить капитана команды Кевина Де Брейне после его ухода из клуба.

Контракт 33-летнего бельгийца рассчитан до лета 2025 года. «Горожане» пока не пришли к новому соглашению с игроком. Ранее сообщалось, что Де Брейне может продолжить карьеру в одном из клубов холдинга City Football Group, который принадлежит владельцам «Манчестер Сити».

«Есть игроки, чье наследие в «Сити» будет вечным. Будет нелегко его отпускать [Де Брейне]. Но когда настанет момент ухода, мы должны будем как-то справиться с этой ситуацией», — цитирует Гвардиолу City Xtra на своей странице в соцсетях.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В составе клуба он стал 6-кратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл ряд других трофеев.