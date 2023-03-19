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Сегодня, 11:21

Гвардиола: «Я заменил Холанна, чтобы он не побил рекорд Месси в Кубке Англии»

Виталий Косик
Корреспондент
Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку ответил, почему он заменил нападающего своей команды Эрлинга Холанна в матче Кубка Англии против «Бернли».

В этой встрече норвежский форвард оформил хет-трик.

«Я произвел эту замену потому, что не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии. Я всегда стремлюсь наказывать своих игроков, именно это мне и нужно», — в шутку заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Ранее некоторые СМИ и эксперты заявляли, что испанский тренер специально заменил Холанна после пента-трика в ворота «Лейпцига» в матче 1/8 финала ЛЧ, чтобы норвежец не побил рекорд Лионеля Месси. Форвард «Сити» покинул поле на 63-й минуте встречи.

Аргентинский форвард является первым футболистом, которому удалось оформить пента-трик в плей-офф ЛЧ, он сделал это в ворота «Байера» в сезоне-2012/13.

В текущем сезоне 22-летний Холанн сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач.

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Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
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