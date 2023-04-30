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Сегодня, 21:12

Гвардиола поздравил Холанна с повторением рекорда по голам в сезоне

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал рекорд нападающего Эрлина Холанна по голам в сезоне.

«До того, как Уинстон Черчилль стал премьер-министром? Ух ты. Звучит давно. Поздравляю Эрлина. Это те достижения, которые отлично помогут нам достичь того, чего мы хотим», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отметился голом в ворота «Фулхэма» в 34-м туре АПЛ. Этот гол стал для норвежца 50-м во всех турнирах в текущем сезоне. Подобного не случалось с игроками из чемпионата Англии с 1931 года, когда 50 мячей за «Астон Виллу» забил Том Уоринг.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
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