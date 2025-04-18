Гвардиола: «Сити» мог быть в середине таблицы, но мы вытянули ситуацию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что команда могла оказаться гораздо ниже в турнирной таблице, если бы не серьезная работа в последние месяцы.

«Бороться за место в Лиге чемпионов — это нормально. Учитывая нашу игру в этом сезоне, мы вполне могли бы быть на 11-м, 12-м, 13-м или даже 14-м месте! Если бы не наши усилия последние четыре-пять месяцев, так бы и случилось. Но сейчас все зависит от нас», — заявил испанский специалист на пресс-конференции.

После 32-го тура АПЛ «Сити» идет на пятом месте с 55 очками.