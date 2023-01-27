Гвардиола: «Я многому научился, наблюдая за «Ливерпулем», и пытался копировать некоторые вещи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что иногда копирует тактические аспекты игры «Ливерпуля».

«Я многому научился, наблюдая за «Ливерпулем». Я пытался копировать некоторые вещи, если они мне нравились, и я чувствовал, что могу применить их в своей команде», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков. «Ливерпуль», который возглавляет Юрген Клопп, идет на девятой позиции с 29 очками.