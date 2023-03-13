Гвардиола признался, что не чувствует давления на «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не чувствует давления из-за того, что в 1/8 финала Лиги чемпионов его клуб остался одной английской командой.

Пока только «Челси» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Не чувствую давление от того, что на «Манчестер Сити» надеется вся Англия. Мы представляем эту страну, но клубы из других государств тоже считают, что их чемпионаты самые сильные. Но я не могу назвать АПЛ лучшей в мире. Она также хороша, как и чемпионаты Германии, Испании, Италии и Франции», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Завтра, 14 марта, «Манчестер Сити» сыграет с «Лейпцигом». Начало — в 23.00 мск.