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Сегодня, 01:07

Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Пресс-служба АПЛ объявила, что Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити», признан лучшим тренером сезона.

Под руководством испанского специалиста манчестерская команда досрочно стала чемпионом. В 38 турах «Сити» набрал 89 очков и опередил ближайщего преследователя, коим стал «Арсенал», на 5 очков.

Гвардиолу в четвертый раз признали лучшим тренером сезона в Англии. Ранее он получал эту награду в 2018, 2019 и 2021 годах.

Хосеп Гвардиола
Футбол
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