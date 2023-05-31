Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Сегодня, 01:07
Пресс-служба АПЛ объявила, что Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити», признан лучшим тренером сезона.
Под руководством испанского специалиста манчестерская команда досрочно стала чемпионом. В 38 турах «Сити» набрал 89 очков и опередил ближайщего преследователя, коим стал «Арсенал», на 5 очков.
Гвардиолу в четвертый раз признали лучшим тренером сезона в Англии. Ранее он получал эту награду в 2018, 2019 и 2021 годах.
? Introducing your @BarclaysFooty Manager of the Season...— Premier League (@premierleague) May 30, 2023
? Pep Guardiola ?#PLAwards | @PepTeam pic.twitter.com/J4PQIAfvuE