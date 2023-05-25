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Гвардиола: «Спустя 48 часов после того, как мы выпили весь алкоголь в Манчестере, показали, почему «Сити» стал чемпионом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Особенная игра. Поздравляем «Брайтон» с заслуженным выходом в Лигу Европы. Матч, который мы играли спустя 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере, получился хорошим, и мы показали, почему мы стали чемпионами. Я не заметил ни одного падения в нашей интенсивности и идее. У соперника были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол», — цитирует BBC Гвардиолу.

В прошедшие выходные «Манчестер Сити» гарантировал себе победу в чемпионате Англии. Ничья с «Сити» позволила «Брайтону» впервые в истории выйти в Лигу Европы.

24&nbsp;мая. &laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Лаутаро Мартинес празднует гол. «Интер» снова взял Кубок Италии, «Реал» выиграл и поддержал Винисиуса, Холанн не испортил триумф «Брайтона»

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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