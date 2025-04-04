Гвардиола прокомментировал новость об уходе де Брейне летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал полузащитника Кевина де Брейне одним из величайших игроков в истории АПЛ.

«Это печальный день, но и радостный — потому что мы прожили эти годы вместе. Кевин подарил нам не только футбол, но и свою человечность. Без него невозможно представить наши успехи последнего десятилетия.

Это грустный день. Но у нас впереди еще как минимум 10 игр, я надеюсь — 11, из них — шесть дома, мы сможем ими насладиться с нашими болельщиками, и Кевин получит — я уверен — любовь и признание, которых он заслуживает от всех нас и болельщиков. Де Брейне — один из величайших полузащитников, когда-либо игравших в этой стране, и, думаю, в составе «Ман Сити», в этом нет никаких сомнений.

Говорить «лучший» всегда рискованно, но он точно среди величайших. Его стабильность, влияние в ключевых матчах, передачи и видение поля — это то, что невозможно заменить. Делать это годами — вот что делает его особенным. Двери клуба открыты для него до конца жизни. Он — часть нашей семьи», — рассказал Гвардиола Sky Sports.

4 марта 33-летний Де Брейне объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Бельгиец выступает за «Сити» с 2015 года. За это время на его счету 413 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 106 голами и 174 результативными передачами. В составе команды он шесть раз выиграл АПЛ, дважды — Кубок Англии, трижды — Суперкубок страны, пять раз — Кубок лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.