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Гвардиола о победе над «Ливерпулем»: «После ЧМ обе команды играли с невероятно высоким уровнем интенсивности»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/8 финала Кубка лиги против «Ливерпуля» (3:2).

«После чемпионата мира и долгого перерыва обе команды играли с невероятно высоким уровнем интенсивности. «Ливерпуль» — сложный соперник, когда они играют хорошо, они могут уничтожить тебя. Это была хорошая игра и увлекательная игра. Большой комплимент игрокам за их игру. Кевин де Брюйне играл с огнем внутри себя. Сколько лет он здесь, семь или восемь? Он абсолютная легенда, и я всегда подталкиваю его к поиску этого огня», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В составе хозяев отличились Эрлин Холанн, Рияд Махрез и Натан Аке. Гости ответили точными ударами Фабиу Карвалью и Мохамеда Салаха.

В 1/4 финала пробились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Лестер», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и «Чарльтон», который представляет третий по силе дивизион Англии. Четвертьфинальные пары определятся после жеребьевки.

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Клопп о поражении от «Ман Сити»: «Это была напряженная игра обеих команд»