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Сегодня, 04:51

Гвардиола: «В первом тайме «Арсенал» был намного лучше «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас. Мы были недостаточно собранными, может быть, потому, что я что-то изменил, и это было недостаточно хорошо. Во втором тайме «Сити» был намного сильнее, намного агрессивнее и намного лучше. И да, мы это сделали — победили. С первой минуты второго тайма мы прессинговали намного выше и интенсивнее. У «Арсенала» не было того дополнительного человека в полузащите, который мог бы создать проблемы. Кайл, Ману, Рубен и Натан приложили огромные усилия, чтобы контролировать Саку, Мартинелли и Нкетию. Это нелегко», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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