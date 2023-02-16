Гвардиола: «В первом тайме «Арсенал» был намного лучше «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас. Мы были недостаточно собранными, может быть, потому, что я что-то изменил, и это было недостаточно хорошо. Во втором тайме «Сити» был намного сильнее, намного агрессивнее и намного лучше. И да, мы это сделали — победили. С первой минуты второго тайма мы прессинговали намного выше и интенсивнее. У «Арсенала» не было того дополнительного человека в полузащите, который мог бы создать проблемы. Кайл, Ману, Рубен и Натан приложили огромные усилия, чтобы контролировать Саку, Мартинелли и Нкетию. Это нелегко», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.