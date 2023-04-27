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Сегодня, 03:18

Гвардиола: «Игроки «Сити» знают, что нужно побеждать в каждом матче, чтобы оставаться в чемпионской гонке»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«У нас всегда была невероятная угроза в атаке, но связь между Холанном и де Брейне просто невероятная. Сегодня мы постарались использовать ее максимально. «Сити» несколько раз подряд выигрывал АПЛ, поэтому в начале сезона мы говорили, что у нас есть время, но для «Арсенала» все было наоборот. Каждая победа была финальной. Мои игроки знают, что нам нужно побеждать, чтобы оставаться в борьбе. Этот менталитет, когда у вас нет другого выбора, кроме как побеждать, является лучшим менталитетом. Игроки показали, что они выходят на поле в каждом матче, чтобы выиграть», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.

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Хосеп Гвардиола
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