Гвардиола: «Игроки «Сити» знают, что нужно побеждать в каждом матче, чтобы оставаться в чемпионской гонке»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«У нас всегда была невероятная угроза в атаке, но связь между Холанном и де Брейне просто невероятная. Сегодня мы постарались использовать ее максимально. «Сити» несколько раз подряд выигрывал АПЛ, поэтому в начале сезона мы говорили, что у нас есть время, но для «Арсенала» все было наоборот. Каждая победа была финальной. Мои игроки знают, что нам нужно побеждать, чтобы оставаться в борьбе. Этот менталитет, когда у вас нет другого выбора, кроме как побеждать, является лучшим менталитетом. Игроки показали, что они выходят на поле в каждом матче, чтобы выиграть», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.