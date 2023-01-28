Гвардиола: «После такого матча понимаешь, насколько «Арсенал» хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Во втором тайме мы определенно играли лучше. Это была напряженная игра, после которой понимаешь, насколько «канониры» хороши. Я не ожидал от них такого подхода — лицом к лицу — сложно было собраться, но мы обыграли команду, идущую на первом месте в АПЛ, и вышли в следующий раунд», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Сити» вышел в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки.