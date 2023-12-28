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Сегодня, 02:48

Гвардиола: «После последних матчей люди задают «Сити» вопросы, и это нормально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Я напоминаю игрокам об их способностях каждый день. У нас есть стандарты, которые мы должны соблюдать. Это возлагает на нас больше ответственности, чтобы стандарты не снижались. Думаю, что первый тайм был действительно хорош. Во втором тайме нам пришлось атаковать быстрее с помощью вингеров, и мы справились очень хорошо. Игроки снова показали, насколько они особенные. Знаем, что после шести последних игр с одной победой люди задают вопросы, и это нормально, потому что все дело в результатах, но мы близки к «Арсеналу», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Астон Вилле». Наши болельщики на выезде всегда очень хороши. Приятно, что они приезжают сюда, чтобы быть с нами», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 37 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Эвертон» идет на 17-й строчке — 16 очков.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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