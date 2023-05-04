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Сегодня, 05:32

Гвардиола: «Холанн — уникальный человек, он особенный»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ высказался о рекорде нападающего Эрлина Холанна. 22-летний норвежец в этой встрече забил свой 35-й гол в сезоне.

«Это невероятно. Сколько важных голов он забил, чтобы выиграть для нас матчи, мы так довольны. Холанн — уникальный человек, он особенный. Он заслужил почетный коридор, потому что это невероятная веха в карьере. В другой день он может побить свой собственный рекорд. Он забьет еще много голов!» — цитирует BBC Гвардиолу.

После игры футболисты и тренеры «Манчестер Сити» устроили форварду коридор почета.

Эрлин Холанн. Холанн побил рекорд АПЛ по голам за один сезон
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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