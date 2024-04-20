Гвардиола раскритиковал календарь «Сити» после выхода в финал Кубка Англии: «Не понимаю, как мы выжили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально раскритиковал календарь команды после победы над «Челси» (1:0) в 1/2 финала Кубка Англии.

«Недопустимо позволять нам играть сегодня. Это невозможно из-за состояния и здоровья игроков. Это ненормально, неприемлемо. Я знаю, что в этой стране особенно относятся к Кубку Англии, но это ради здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.

Тяжело восстанавливаться психологически. Родри, который сыграл сегодня, Кайл Уокер, который несколько недель был травмирован. Я не понимаю, как они выжили. Мы хотим играть в футбол, мы любим играть в футбол, но это слишком», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В финале Кубка Англии команда Гвардиолы сыграет с победителем пары «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед»