Гвардиола: «Большие умы» никогда не советуются с людьми из футбола»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Арсенала» (1:1, 1:4 — пенальти) в матче за Суперкубок Англии раскритиковал работу судей.

«Это вопрос к «большим умам», которые принимают решения по таким вещам. Матчей много, и каждый раз, когда вы добавляете 8-10 минут, это... Они никогда не спрашивают нашего мнения, они не советуются с людьми из мира футбола, ни с тренерами, ни с игроками», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Сити» пропустил на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, что дало «Арсеналу» шанс перевести игру в серию пенальти и вырвать победу.