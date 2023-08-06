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6 августа, 23:40

Гвардиола: «Большие умы» никогда не советуются с людьми из футбола»

Виктория Кравченко
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Арсенала» (1:1, 1:4 — пенальти) в матче за Суперкубок Англии раскритиковал работу судей.

«Это вопрос к «большим умам», которые принимают решения по таким вещам. Матчей много, и каждый раз, когда вы добавляете 8-10 минут, это... Они никогда не спрашивают нашего мнения, они не советуются с людьми из мира футбола, ни с тренерами, ни с игроками», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Сити» пропустил на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, что дало «Арсеналу» шанс перевести игру в серию пенальти и вырвать победу.

 

Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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