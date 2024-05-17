Гвардиола рассказал, чего ждет от решающего матча «Ман Сити» с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от матча 38-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», в котором определится судьба чемпионства. Встреча пройдет 19 мая.

«У меня предчувствие, что все будет так же, как в игре с «Астон Виллой» 2022 года. Однако мы готовы. Мои игроки никогда не сдадутся», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В матче 38-го тура сезона-2021/22 «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой» к 70-й минуте уступали со счетом 0:2, но смогли отыграться, сделав счет 3:2, и стать чемпионами.

После 37 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 88 очками. Отрыв от идущего вторым «Арсенала» составляет 2 очка. «Ливерпуль» (79) потерял шансы на возможное чемпионство.

«Горожане» выигрывали АПЛ три сезона подряд. Команду с 2016 года возглавляет Хосеп Гвардиола. Всего под руководством 53-летнего тренера «Сити» становился чемпионом Англии пять раз.