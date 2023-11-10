Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:13

Гвардиола рассказал, что де Брейне пока не готов приступить к тренировкам

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как проходит восстановление полузащитника «горожан» Кевина де Брейне.

32-летний бельгиец в начале сезона-2023/24 не смог доиграть матч против «Бернли». На восстановление ему потребуется 3-4 месяца.

«Кевин чувствует себя хорошо, но пока он не готов, и мы не будем форсировать его восстановление. Он пока даже не бегает. В таких случаях лучше не спешить. Следующий шаг возможен только с разрешения двух врачей и самого Кевина», — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне полузащитник провел 2 матча за «горожан», отличившись 1 голевой передачей. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Постекоглу признан лучшим тренером месяца в АПЛ третий раз подряд

«Ньюкасл» следит за защитником «Лилля» Джало