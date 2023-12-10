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Сегодня, 13:37

Гвардиола: «Знал, что «Ливерпуль» вернется, по-другому с Клоппом не бывает»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о результатах «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Стабильность «Арсенала» на протяжении двух лет просто потрясающая. «Ливерпуль» вернулся, я знал, что так и будет с самого первого дня, это было понятно по многим причинам, характер все еще с ними, у Юргена всегда так и происходит», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

После 16 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает четвертое место. «Ливерпуль» набрал 37 баллов и возглавляет турнирную таблицу.

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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