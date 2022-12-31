Гвардиола: «Пока что «Арсенал» играет блестяще и лучше нас»

Гвардиола рассказал, что думает об игре «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о чемпионской гонке с «Арсеналом». «Горожане» отстают от лондонцев на пять очков.

«Пока что «Арсенал» играет лучше нас, блестяще. Они не были лучшими долгое время. Но я вижу желание с нашей стороны по тому, как мы играли в Лидсе.

Мы к ним близки. Отставание не 15 или 20 очков. Я бы предпочел быть ближе, но это не такое уж большое расстояние», — цитирует Гвардиолу BBC.

Сегодня, 31 декабря, «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном». Начало — в 18.00 мск.