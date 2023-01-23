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Сегодня, 12:31

Гвардиола рассказал, что Фоден получил несколько дней отдыха из-за проблем с ногой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Фил Фоден может пропустить игру с «Арсеналом» в Кубке Англии из-за повреждения в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Это произошло на «Олд Траффорд» — столкновение с Уан-Биссакой. Когда он падает, у него бывают проблемы с ногами. Он все еще испытывает некоторые трудности. Есть дискомфорт, но после двух-трех дней отдыха он должен почувствовать себя лучше. Мы с врачами решили оставить его вне состава, чтобы он как следует восстановился. Посмотрим, будет ли он готов к «Арсеналу». Если он будет не в форме, мы подождем до следующей игры со «Тоттенхэмом». Сейчас он не может тренироваться из-за дискомфорта. Поэтому мы с медиками решили дать ему несколько выходных и посмотреть, станет ли ему лучше», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Матч четвертого раунда Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдет 27 января. Начало — в 23:00.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/man-city-foden-injury-arsenal-26043731
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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