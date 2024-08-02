Гвардиола рассказал, что Холанн испытывает проблемы со здоровьем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии нападающего команды Эрлина Холанна.

В предсезонном турне по США норвежец забил в товарищеских матчах против «Селтика» (4:3) и «Милана» (2:3).

«Холанн чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно он должен сделать шаг к полноценным тренировкам и минутам на поле. Сезон уже не за горами. У него есть недомогания, проблемы с мышцами, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой», — приводит слова Гвардиолы 90min.

4 августа «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в последнем предсезонном матче. 10 августа команда Гвардиолы встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.