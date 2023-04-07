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Сегодня, 16:30

Гвардиола рассказал, что Холанн полностью восстановился после травмы

Виктория Кравченко
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн почти восстановился после травмы и готов выйти на поле в ближайшее время.

Норвежец пропустил прошлую игру против «Ливерпуля» (4:1) из-за проблем с пахом.

«Холанн хорошо тренировался в последние два дня, так что он будет готов», — заявил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. 11 апреля клуб сыграет с «Баварией» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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