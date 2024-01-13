Гвардиола: «Надеемся, что в конце месяца Холанн будет готов играть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда сможет играть нападающий Эрлин Холанн.

«Поражена кость, и ситуация требует времени. Мы надеемся, что в конце месяца он будет готов. Но восстановление заняло немного дольше, чем планировалось изначально», — цитирует BBC Гвардиолу.

23-летниц норвежец получил травму ноги в матче против «Астон Виллы» (0:1), который состоялся 6 декабря.

Ранее стало известно, что Холанн не сыграет в 21-м туре с «Ньюкаслом» и пропустит 9-й матч подряд во всех турнирах.