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Сегодня, 07:44

Гвардиола: «Надеемся, что в конце месяца Холанн будет готов играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда сможет играть нападающий Эрлин Холанн.

«Поражена кость, и ситуация требует времени. Мы надеемся, что в конце месяца он будет готов. Но восстановление заняло немного дольше, чем планировалось изначально», — цитирует BBC Гвардиолу.

23-летниц норвежец получил травму ноги в матче против «Астон Виллы» (0:1), который состоялся 6 декабря.

Ранее стало известно, что Холанн не сыграет в 21-м туре с «Ньюкаслом» и пропустит 9-й матч подряд во всех турнирах.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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