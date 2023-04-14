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Сегодня, 17:25

Гвардиола рассказал о настрое «Манчестер Сити» на остаток сезона АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о выступлении своей команды в АПЛ.

«У «Ман Сити» есть ритм, это помогает. Мы будем до конца выступать во многих турнирах, и это помогает нам. Иногда мы теряем ритм, когда между матчами неделя. Когда мы играем в субботу и во вторник, игроки максимально сконцентрированы. Если у нас будет неделя или два дня выходных, мы потеряем этот ритм. Спустя 6-7 недель борьба закончится. А сейчас игроки сделают все, чтобы продолжать в том же духе», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

После 29 туров АПЛ «Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на 6 очков. Завтра, 15 октября, «горожане» встретятся с «Лестером». Начало — в 19.30 мск.

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