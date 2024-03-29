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29 марта, 22:54

Гвардиола: «Любая команда АПЛ хотела бы подписать Деклана Райса»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что любой клуб АПЛ хотел бы видеть в своем составе полузащитника «Арсенала» Деклана Райса.

«Есть много игроков, которых мы хотели подписать, но они не решились присоединиться к нам. Райс не первый из числа тех, кого мы хотели заполучить, но этого не произошло. У нас длинный список. Он принял такое решение, и я желаю ему только удачи. Любая команда АПЛ хотела бы подписать Деклана Райса. Он капитан сборной Англии и молодой игрок, который провел много матчей», — приводит Goal слова тренера.

Райс выступает за «Арсенал» с 2023 года. До этого он играл в «Вест Хэме». В текущем сезоне 25-летний футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/premier-league-declan-rice-pep-guardiola-man-city-failed-pursuit-arsenal-ace/blt6f1fbf849c505d7b#cs3b449ac9e4bb2cc8
Деклан Райс
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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