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Сегодня, 08:14

Гвардиола рассказал о состоянии Холанна перед матчем с «Лидсом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как себя чувствует форвард Эрлин Холанн. Специалист отметил, что футболист усиленно тренируется и к матчу с «Лидсом» будет готов.

«Надеюсь, что он наберет необходимые кондиции, так как он очень нужен нам. И да, в матче с «Ливерпулем» Эрлинг был очень хорош», — сказал Гвардиола журналистам.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил 18 мячей и сделал три голевые передачи. Матч «Сити» с «Лидсом» состоится сегодня, 28 декабря.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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