Гвардиола рассказал о травмированных футболистах перед матчем «Сити» с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травмированных игроках перед домашнем матче 20 тура АПЛ с «Шеффилдом».

«По сравнению с прошлыми играми ничего не изменилось. Те же травмы плюс Джон Стоунз», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

У «Сити» повреждены полузащитник Кевин Де Брейне, вингер Жереми Доку и центральный нападающий Эрлинг Холан.

«Горожане» сыграют на поле с «Шеффилдом» 30 декабря. Начало — в 18.00 мск. В турнирной таблице АПЛ «Сити» находится на четвртом месте с 37-ю очками, при этом у команды Хосепа Гвардиолы игра в запасе по сравнению с конкурентами.