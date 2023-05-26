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Сегодня, 20:55

Гвардиола рассказал о выборе состава на игру с «Брентфордом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какой состав планирует выпустить на заключительный матч чемпионата Англии с «Брентфордом». Встреча пройдет 28 мая.

«Мы хотим посмотреть, как футболисты себя чувствуют. Рисковать не будем. Мы выберем состав, желая выиграть. Хотим сыграть как можно сильнее. Кто будет готов, тот попадет в состав», — сказал Гвардиола журналистам.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. В 37 турах команда набрала 89 очков.

Команду Гвардиолы ждут финалы Кубка Англии (3 июня) и Лиги чемпионов (10 июня).

Хосеп Гвардиола
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Сити
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