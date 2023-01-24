Гвардиола рассказал о высокой конкуренции в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему не использовал полузащитника Кевина Де Брейне в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2).

«За семь лет мы хорошо узнали друг друга. Я знаю, когда Кевин готов, а когда нет. Это нормально. Мы проводим много матчей. Иногда нам нужен игрок другого типа на этой позиции. В команде высокая конкуренция, и иногда нам нужны футболисты с конкретными навыками, поэтому даже Кевину иногда приходится бороться за место», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

После 20 матчей «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. Лидирует — «Арсенал» (50 очков в 19 матчах).