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Сегодня, 13:19

Гвардиола рассказал об обязанностях игроков «Манчестер Сити» перед фанатами

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об обязанностях игроков «горожан» перед болельщиками.

«У игроков будут проблемы, если они перестанут бороться за каждый гол. У них возникнут проблемы. Когда фанаты едут на матч 5-6 часов на машине, покупают билет... С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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