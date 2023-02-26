Гвардиола рассказал об обязанностях игроков «Манчестер Сити» перед фанатами

Сегодня, 13:19
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об обязанностях игроков «горожан» перед болельщиками.
«У игроков будут проблемы, если они перестанут бороться за каждый гол. У них возникнут проблемы. Когда фанаты едут на матч 5-6 часов на машине, покупают билет... С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.