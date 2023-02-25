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Сегодня, 18:10

Гвардиола рассказал, почему Фоден не играл в последних матчах за «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему полузащитник команды Фил Фоден не принимал участие в последних матчах за «горожан».

«Он приложил невероятные усилия, играя с болью, и наступил момент, когда он сказал: «Пеп, я больше не могу», поэтому ему пришлось отдохнуть. Мы дали ему неделю или две отпуска. Если вы говорите, что я не доверяю Филу, забудьте об этом. Фил — наш бриллиант. Ему нужно быть самим собой», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В текущем сезоне 22-летний англичанин сыграл за «Сити» 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Его команда располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка за 24 матча.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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