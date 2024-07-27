Гвардиола рассказал, в каком случае «Манчестер Сити» выйдет на трансферный рынок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, при каких условиях клуб выйдет на трансферный рынок.

«Если кто-то уйдет в оставшееся время трансферного окна, то возможно. Но если никто не уйдет, я думаю, мы останемся в том же составе, что и сейчас», — цитирует тренера Фабрицио Романо.

Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. За это время «Манчестер Сити» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Новый сезон-2024/25 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.