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Сегодня, 10:44

Гвардиола рассказал, в каком случае «Манчестер Сити» выйдет на трансферный рынок

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, при каких условиях клуб выйдет на трансферный рынок.

«Если кто-то уйдет в оставшееся время трансферного окна, то возможно. Но если никто не уйдет, я думаю, мы останемся в том же составе, что и сейчас», — цитирует тренера Фабрицио Романо.

Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. За это время «Манчестер Сити» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Новый сезон-2024/25 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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