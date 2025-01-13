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13 января, 23:34

Гвардиола расстался с женой

Камила Абдурахманова
Хосеп Гвардиола расстался с женой Кристиной Серрой.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался с женой Кристиной Серрой, об этом сообщает sport.es.

Пара решила пойти разными путями после более чем 30 лет совместной жизни. Источник отмечает, что это решение было принято в декабре прошлого года. В 2019 году газета Sunday Mirror сообщала, что Кристина покинула Манчестер в сопровождении одного из своих сыновей. Она хотела заняться развитием своей модной компании, которой до сих пор управляла на расстоянии. За последние пять лет их отношения с мужем больше напоминали совместную жизнь, чем брак по расчету. Пеп Гвардиола все это время оставался в Манчестере, а его жена переезжала из Барселоны в Лондон.

У тренера и его супруги Кристины трое детей — сын Мариус и дочери Мария и Валентина.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/gente/exclusiva-mamarazzis-pep-guardiola-cristina-113362199
Хосеп Гвардиола
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