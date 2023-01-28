Гвардиола считает Аке особенным игроком

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии похвалил защитника Натана Аке. Голландец стал автором единственного гола в этой встрече.

«Какой сезон проводит Аке. Он контролировал одного из самых сложных соперников в АПЛ, потому что у Сака сейчас невероятная форма. Он очень хорош в единоборствах в штрафной, защите дальней штанги и при стандартных положениях — дополнительный бонус. Он особенный парень, был период, когда Аке не играл, но ни разу не пожаловался», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Сити» вышел в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки.