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Сегодня, 06:12

Гвардиола считает, что борьба за чемпионство в АПЛ еще впереди

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии высказался по поводу чемпионской гонки.

«Если «Арсенал» выиграет предстоящий матч, они станут вновь лучшими в лиге. То, что «канониры» сделали, невероятно, и мы все еще в чемпионской гонке. Чемпион будет определен в последних восьми или 10 играх. Осталось еще 15. Это много, а еще Лига чемпионов впереди. Много матчей, что утомительно для игроков. Важно, что «Сити» выиграл сегодня, потому что разница в 6 очков, если мы еще проиграем, а, может быть, и 6 очков гипотетически, это непросто. Особенно доволен тем, как мы показали себя во втором тайме против «канониров», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место
Хосеп Гвардиола
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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