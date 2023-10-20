Гвардиола считает, что для Месси нужно ввести отдельный «Золотой мяч»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что нужно ввести отдельный «Золотой мяч» для аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Должно быть две версии «Золотого мяча»: одна — для Месси, вторая — для всех остальных. Так что Холанн должен победить, да. Мы взяли требл, и он забил 50 миллионов голов. Показатели худшего сезона Месси — это показатели лучшего сезона для всех остальных игроков», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Месси на данный момент является семикратным обладателем награды.
Издание Bolasport сообщало, что Месси заранее сообщили, что он получит награду в этом году.
В этом сезоне Холанн провел 12 матчей за «горожан» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 52 забитых мяча и 9 голевых передач в 53 играх.
Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича номинированы на «Золотой мяч», всего в списке 30 футболистов