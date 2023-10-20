Гвардиола считает, что для Месси нужно ввести отдельный «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что нужно ввести отдельный «Золотой мяч» для аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Должно быть две версии «Золотого мяча»: одна — для Месси, вторая — для всех остальных. Так что Холанн должен победить, да. Мы взяли требл, и он забил 50 миллионов голов. Показатели худшего сезона Месси — это показатели лучшего сезона для всех остальных игроков», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Месси на данный момент является семикратным обладателем награды.

Издание Bolasport сообщало, что Месси заранее сообщили, что он получит награду в этом году.

В этом сезоне Холанн провел 12 матчей за «горожан» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 52 забитых мяча и 9 голевых передач в 53 играх.

Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича номинированы на «Золотой мяч», всего в списке 30 футболистов