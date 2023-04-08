Гвардиола: «Уолкер не может играть при новой расстановке с тремя защитниками»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Кайлу Уолкеру не места в новой схеме команды.

«Он не может играть в такой схеме. У него всегда будет скорость. Кайл даже в 60 лет будет самым быстрым игроком, но для того, чтобы играть на ограниченном пространстве, ему не хватает некоторых характеристик. Раньше он играл на позиции крайнего защитника в схеме с четырьмя защитниками. Он действительно хорошо справлялся со своей ролью, но при такой расстановке с тремя защитниками он играть не может», — приводит слова Гвардиолы 90min.

В текущем сезоне 32-летний англичанин сыграл за «Сити» в 23 матчах, оформив одну результативную передачу.