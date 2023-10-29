Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:37

Гвардиола дал совет «МЮ»: «Оставьте тен Хага на посту, дайте ему время»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Манчестер Юнайтед» после неудачного старта «красных дьяволов» в АПЛ под руководством Эрика тен Хага.

«Юнайтед» может выиграть пять или шесть игр подряд, и если они это сделают, то окажутся в лидерах. Оставьте тренера на посту, как поступили со мной в первом сезоне в «Манчестер Сити», когда мы не выиграли. У нас было 10 или 11 игроков старше 30 лет, поэтому нам нужно было привнести энергию, качество и вложиться, как и всем командам. Меня тогда поддержали, и сейчас нужно сделать то же самое в отношении тен Хага. Дайте время тренерам, и они сделают результат», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года. На данный момент команда под его руководством занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 9 туров. 29 октября «МЮ» сыграет против команды Гвардиолы. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/news/guardiola-offers-man-utd-advice-on-what-to-do-with-erik-ten-hag/blt12d603828ff09a99
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
2
0
Читайте также
Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео)

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео)