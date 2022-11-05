Гвардиола: «Родри сделал невероятный шаг вперед как игрок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник команды Родри вырос как игрок.

«Родри сделал невероятный шаг вперед как игрок. И, конечно, он важен для нас. Он большой соперник в важных матчах. Мы очень довольны им. один из лучших игроков на сегодняшний день. Я не люблю говорить «лучший», потому что приходится давить на них. Мы всегда говорим, что они могут стать еще лучше и добиться большего успеха, чем вчера», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Гвардиолы.

Родри перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2009 году. В июле этого года он продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей за команду Гвардиолы во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами.