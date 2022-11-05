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Сегодня, 12:25

Гвардиола: «Родри сделал невероятный шаг вперед как игрок»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник команды Родри вырос как игрок.

«Родри сделал невероятный шаг вперед как игрок. И, конечно, он важен для нас. Он большой соперник в важных матчах. Мы очень довольны им. Родри один из лучших игроков на сегодняшний день. Я не люблю говорить «лучший», потому что приходится давить на них. Мы всегда говорим, что они могут стать еще лучше и добиться большего успеха, чем вчера», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Гвардиолы.

Родри перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2009 году. В июле этого года он продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей за команду Гвардиолы во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/guardiola-on-rodri-63803167

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