Гвардиола — о поражении от «Саутгемптона»: «Победила более сильная команда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:2) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Победила более сильная команда. «Манчестер Сити» не играл хорошо в начале. Бывает много матчей, когда вы начинаете не очень хорошо и преодолеваете трудности, но мы этого не сделали сегодня. Когда не готовы играть в эту игру, не хватает одного дюйма, чтобы забитб гол. Когда вы готовы, то забиваете. Сегодня был плохой вечер, соперник был лучше, поэтому мы должны поздравить его. Чтобы выигрывать, нужно это заслужить, а сегодня мы этого не заслужили», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» вылетел из турнира. Следующий соперник «Саутгемптона» станет известен после жеребьевки.