Гвардиола: «У Холанна будут проблемы в будущем. Люди ждут, что он будет забивать 3-4 гола в каждом матче»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что высокая результативность нападающего команды Эрлинга Холанна может стать проблемой для футболиста в будущем.

«У этого парня будут проблемы в будущем. Люди ожидают, что он будет забивать три или четыре гола в каждом матче, но этого не произойдет. Я знаю, что ему все равно. Он очень позитивный по жизни, оптимистичен, он никогда не жалуется, всегда смотрит на себя. Как бы хорошо мы ни играли, он обязательно забьет», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

За последние два матча 22-летний норвежец забил 8 голов.

В текущем сезоне он сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач.