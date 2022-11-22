Гвардиола согласовал новый контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

22 ноября, 16:30
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласовал новый контракт с клубом.
Как сообщает The Athletic, 51-летний тренер подпишет новое соглашение с клубом до 2025 года по схеме «1+1».
Действующее соглашение Гвардиолы истекает в конце сезона-2022/23. Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
Под его руководством клуб по четыре раза выиграл АПЛ и Кубок английский лиги, а также победил в Кубке Англии.
Методология
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Основные источники исследования