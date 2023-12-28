Гвардиола сообщил, что Холанн не сыграет за «Манчестер Сити» до конца года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлин Холанн не сможет появиться на поле до конца года из-за травмы.

23-летний норвежец не играл из-за травмы ноги с 6 декабря — тогда «горожане» уступили «Астон Вилле» (0:1), а футболист полностью провел встречу.

«Эрлин чувствует себя лучше, но он пока еще не провел ни одной тренировки с командой. Надеюсь, в январе он сможет вернуться», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

В сезоне-2023/24 Холанн забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

«Горожанам» предстоит провести еще один матч в 2023 году: 30 декабря команда примет на своем поле «Шеффилд» в 20-м туре АПЛ.