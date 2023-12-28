Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:16

Гвардиола сообщил, что Холанн не сыграет за «Манчестер Сити» до конца года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлин Холанн не сможет появиться на поле до конца года из-за травмы.

23-летний норвежец не играл из-за травмы ноги с 6 декабря — тогда «горожане» уступили «Астон Вилле» (0:1), а футболист полностью провел встречу.

«Эрлин чувствует себя лучше, но он пока еще не провел ни одной тренировки с командой. Надеюсь, в январе он сможет вернуться», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

В сезоне-2023/24 Холанн забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

«Горожанам» предстоит провести еще один матч в 2023 году: 30 декабря команда примет на своем поле «Шеффилд» в 20-м туре АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
Обсудить
Читайте также
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Выступление Anna Asti на корпоративе «Сима-ленда» отменили
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гвардиола — о пенальти в ворота «Эвертона»: «Я не знаю правил»

Холанн и Салах — в символической сборной АПЛ-2023 по версии ESPN