Гвардиола сообщил, что Холанн не сыграет за «Манчестер Сити» до конца года

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлин Холанн не сможет появиться на поле до конца года из-за травмы.
23-летний норвежец не играл из-за травмы ноги с 6 декабря — тогда «горожане» уступили «Астон Вилле» (0:1), а футболист полностью провел встречу.
«Эрлин чувствует себя лучше, но он пока еще не провел ни одной тренировки с командой. Надеюсь, в январе он сможет вернуться», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.
В сезоне-2023/24 Холанн забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
«Горожанам» предстоит провести еще один матч в 2023 году: 30 декабря команда примет на своем поле «Шеффилд» в 20-м туре АПЛ.