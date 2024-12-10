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Сегодня, 17:22

Гвардиола сообщил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его тренерской карьере

Алина Савинова
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что больше не планирует работать в других клубах. По словам 53-летнего специалиста, у него не хватит сил на какой-либо новый проект.

21 ноября «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой. Соглашение пролонгировали еще на два сезона — до лета 2027-го.

«Я не собираюсь руководить другой командой. Не говорю о долгосрочном будущем, но сейчас чего я не собираюсь делать, так это уходить из «Манчестер Сити» и уезжать в другую страну. У меня бы не хватило сил... Мысль о том, чтобы начать где-то еще весь процесс тренировок и так далее... Нет, нет, нет! Возможно, в сборной, но это другое», — цитирует Гвардиолу журналист Дани Гарсия.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок и дважды — Кубок страны. Также испанец вместе с командой завоевал титул Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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