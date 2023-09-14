Гвардиола, Спаллетти и Хави — в числе номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ФИФА назвала номинантов на звание лучшего тренера 2023 года. В число номинантов вошли пять тренеров: Хави («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Анге Постекоглу («Селтик»/"Тоттенхэм») и Лучано Спаллетти («Наполи»/сборная Италии). Действующим обладателем награды является главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Гвардиола, который номинирован в этом году, занимал третье место в голосовании в двух последних сезонах.