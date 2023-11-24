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Гвардиола сравнил обвинение в адрес «Ман Сити» и бан «Эвертона» за нарушение ФФП

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал лишение «Эвертона» 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее в финансовых нарушениях обвиняли «Ман Сити». Гвардиола отметил, что не собирается защищать клуб, а делать это должны юристы.

«Не скажу ни слова об «Эвертоне», потому что не знаю, что в действительности произошло. Это два совершенно разных дела. Знаю, людей интересует, почему «Сити» не понижают в классе, но давайте подождем.

Я уже говорил месяц назад: давайте подождем, если мы виноваты, нас накажут. Что бы ни случилось, я останусь здесь, а по поводу дела «Эвертона» я ничего не знаю, но это совершенно другой случай. Вот почему сравнивать их нельзя», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

После 12 туров «Эвертон» с 4 очками занимает 19-е место в турнирной таблице и отстает от 17-й строчки, позволяющей избежать вылета во второй дивизион, на 2 очка. В следующем туре 26 ноября команда дома сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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